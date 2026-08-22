Nous sommes en 1985 et assistons, grâce aux caméras de VIDEOTEC, à la fabrication d’un « canard » bien connu des trégorrois, à savoir l’hebdomadaire « Le Trégor », qui est né dans les années 70 de la fusion de deux journaux locaux. On ne peut qu’être impressionné par la complexité du processus de fabrication d’un journal, toujours réalisé dans l’urgence de sa parution hebdomadaire. Bien sûr, depuis cette époque, les processus ont évolué. L’informatique des années 80 nous paraît un peu désuète mais, aujourd’hui, le défi reste toujours le même : informer le mieux possible les trégorrois d’ici ou d’ailleurs …

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Durée 7’56 – Réalisation Jean-Yves Tadié – Production VIDEOTEC – 1985

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