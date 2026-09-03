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TV-Trégor au Forum des Associations

3 Sep,2026 | Annonce, Association, Cinéma & Vidéo, Portrait | 0 commentaire

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TV-Trégor était présente lors du Forum des Associations de Lannion le samedi 5 septembre 2026.

Il s’agit là d’une activité consistant a effectuer des reportages sur la vie locale. Activité passionnante, exigeante certes, mais offrant beaucoup d’ouvertures sur les gens du Pays et sur la vie du Trégor.
À TV-Trégor, on ne fait pas seulement de la vidéo (même s’il faut apprendre à maîtriser un minimum cet outil) mais aussi de belles rencontres enrichissantes. On alimente aussi, au fil des semaines, la mémoire audiovisuelle du Trégor, pour le présent et pour les générations futures, comme si on écrivait quelques pages de son histoire. Et cela est plutôt gratifiant.

Si cette activité de reportage vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter (courriel : info@tv-tregor.com). Nous vous expliquerons comment nous fonctionnons. Et si vous pensez ne pas avoir “le niveau” pour cela, sachez que nous organisons chaque année des stages variés sur les différents aspects de la pratique (écriture d’un sujet, prise de vue, prise de son, montage, maîtrise des matériels …).

Deux sessions de formation sont programmées durant le dernier trimestre 2026.

Formation de base au reportage vidéo (préparation, notions de base, tournage, montage) – Stage de 2 jours sur deux samedis les 10 et 17 octobre – Tarif 20 € (+ adhésion TV-Trégor 20 € si vous n’êtes pas déjà adhérent(e)).

Formation de perfectionnement au montage avec DaVinci (un pré-requis de pratique préalable de DaVinci est nécessaire) – Stage de 2 jours sur deux samedis les 21 et 28 novembre – Tarif 20 € (+ adhésion TV-Trégor 20 € si vous n’êtes pas déjà adhérent(e)).

Pour s’inscrire ou demander plus de renseignements, contactez nous par courriel à formation@tv-tregor.com.

L’histoire de « TV-Trégor Selfie »

Le film que vous allez visionner parle de TV-Trégor en pleine action. Il est le fruit du travail de six stagiaires ayant suivi une formation de base au reportage vidéo entre fin 2022 et début 2023. Stage encadré par Cédric Le Normand (société Le Cèdre Productions).

Durée : 4’46 – Réalisation et scénario Cédric Le Normand – Film réalisé avec les six stagiaires de la formation au reportage – Production TV-Trégor – Avril 2023

Nous espérons que ce petit film d’auto-promo vous donnera envie de rejoindre notre équipe de reporters bénévoles. Il s’agit là d’une activité passionnante, exigeante certes, mais offrant beaucoup d’ouvertures sur les gens du Pays et sur la vie du Trégor. À TV-Trégor, on ne fait pas seulement de la vidéo (même s’il faut apprendre à maîtriser un minimum cet outil) mais aussi de belles rencontres enrichissantes. On alimente aussi, au fil des semaines, la mémoire audiovisuelle du Trégor, pour le présent et pour les générations futures, comme si on écrivait quelques pages de son histoire. Et c’est plutôt gratifiant.

– Visionnez la vidéo « TV-Trégor Selfie » en haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– Visionnez la vidéo « TV-Trégor Selfie » en simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Et plus encore …

Pour mieux connaître TV-Trégor

– Version mini-clip de 30 secondes réalisée pour le Forum des Associations 2023 : Mini-clip TVT.

Remontez le temps avec TV-Trégor – Un montage de Sylvie Ollivier de 2’47 sorti en novembre 2025 à l’occasion de la mise en service de notre site web-TV rénové.

– Consultez notre page L’association

Un autre média dans le Trégor

Radio TTU, la web-radio radio des étudiants de l’IUT de Lannion, était aussi présente le 5 septembre 2026, au Forum, pour réaliser une émission en direct sur les associations de Lannion.

Flash-back : en septembre 2012, c’est TV-Trégor qui avait interviewé le vice-président de Radio TTU de l’époque lors du Forum.
Retrouvez cette interview de 4 mn dans « Radio TTU fait sa rentrée ».

hashtags : #Forum #Association #TvTregor #Clip #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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