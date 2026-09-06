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Battage du blé noir au Village Gaulois

6 Sep,2026 | Agriculture, Fête populaire, Patrimoine & Histoire | 0 commentaire

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En 2007, comme chaque année, le Village Gaulois de Pleumeur-Bodou a fêté le blé noir (ou sarrasin). Après la récolte, on a procédé au battage à l’ancienne sous la direction des anciens. Pas trop de nostalgie dans la mémoire de Louis Couls et d’Yves Le Meur, mais les souvenirs d’un ancien agriculteur et d’un ancien entrepreneur agricole qui étaient heureux de faire partager un certain savoir-faire. Mais, malheureusement, cette pratique disparaîtra sans doute avec eux. L’avenir nous le dira …

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Informations sur ce document vidéo

Durée 4’51 – Réalisation Loïc Chapron avec Jean-Marc Le Bail, Anne Burlot, M. Flouriot – Production Trégor-Vidéo – Octobre 2007

hashtags : #VillageGaulois #Battage #BleNoir #PleumeurBodou #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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