“Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde” – L’aventure continue

Programme des prochaines projections en salle

Pluzunet – Centre Culturel – Vendredi 18 septembre à 20h00

– Centre Culturel – Vendredi 18 septembre à 20h00 Lannion – Cinéma Les Baladins – Samedi 19 septembre à 14h30

– Cinéma Les Baladins – Samedi 19 septembre à 14h30 Plestin-les-Grèves – Cinéma Le Douron – Dimanche 4 octobre à 17h00

– Cinéma Le Douron – Dimanche 4 octobre à 17h00 Rennes – Maison Internationale – Mercredi 14 octobre à 18h30

– Maison Internationale – Mercredi 14 octobre à 18h30 Tréguier – Théâtre de l’Arche – Mercredi 4 novembre à 18h00

– Théâtre de l’Arche – Mercredi 4 novembre à 18h00 Quimper – Médiathèque Centrale – Samedi 7 novembre à 15h00

– Médiathèque Centrale – Samedi 7 novembre à 15h00 Lanvellec – Salle Stereden – Dimanche 15 novembre (horaire à préciser)

Objet du film

Le film “Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde” a pour but de faire connaître l’écrivain Anatole Le Braz, inscrit dans l’histoire de la Bretagne, de la France, de l’Europe et même du monde. Ce documentaire parcourt les grandes périodes de sa vie souvent liées à un lieu ou à un territoire précis.

Au-delà de son œuvre phare, “La légende de la mort”, on entend aussi dans ce film les messages de l’écrivain via des citations de textes percutants qui nous parlent encore aujourd’hui. Ce film contribue à rendre proche un homme qui, faute d’être connu du grand public, bien que son nom soit inscrit sur les plaques de nombreuses villes, pourrait paraître appartenir à une autre époque, alors que sa pensée est toujours très actuelle.

À propos de la réalisation de ce film

Ce documentaire a été coproduit en 2026 par TV-Trégor, LTW et BCD, avec le soutien des collectivités territoriales (LTC, Région) à l’occasion du 100e anniversaire de la mort du célèbre écrivain breton. Première sortie en salle aux Baladins de Lannion le 9 avril 2026.

Le script a été écrit par l’historien Jean-Jacques Monnier et la réalisation a été confiée à Loïc Chapron avec la participation active d’une équipe de bénévoles de TV-Trégor.

Durée 62 minutes

Visionnez la bande-annonce

Durée de la BA : 1’18 – Réalisation Olivier Caillebot sur des images de Loïc Chapron – Coproduction LTW, TV-Trégor, BCD – Mars 2026

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Pour en savoir plus …

Visionnez le making-of du tournage : Carnet de tournage

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