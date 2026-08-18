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Les Jazz Tico, toujours aussi verts

18 Août,2026 | Musique & chant | 0 commentaire

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Les Jazz Tico, groupe de jazz emblématique de Trégastel, qui a vu le jour en 1982, a produit un premier album en 1986, puis un deuxième en 1989.
Leur troisième album a été enregistré par France 3 au Carré Magique en 1999. 25 ans plus tard, le groupe a enfin décidé d’en produire un quatrième qui est intitulé « Au diable vos verres ».
Pour sa sortie officielle, les Jazz Tico ont voulu offrir à leurs fans une belle soirée au restaurant “l’Entrepôt” de Lannion. C’était le 22 mars 2025. De nombreux amis musiciens y étaient aussi invités à faire le “boeuf”.
Les caméras de TV-Trégor ont saisi ces beaux moments et nous vous proposons aujourd’hui de déguster quelques morceaux choisis du concert.

Visionnez la vidéo

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Informations sur ce document vidéo

Durée 16’53 – Réalisation Alain Vorimore avec Loïc Chapron et Jean-Dominique Gauthier – Captation le 22 mars 2025 – Production TV-Trégor – Diffusion sur TV-Trégor août 2026
Les musiciens de Jazz Tico : Christian Lefèvre (trompette), Pierre-Yves Le Jeune (banjo et voix), Daniel George (saxes et voix), Eric Simon (trombone et voix), Joan-Oudry (tuba front bell), Joël Caruana (batterie).

Encore et toujours plus …

Nos autres articles sur l’inoxydable groupe des Jazz Tico :

hashtags : #Jazz #Concert #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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